شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يواصل التأهيل والغياب عن الزمالك فى مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عبد الله جمعة، ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التأهيل للتعافي التام من الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الأبيض فى المواجهات الماضية.

ويستمر عبد الله جمعة فى الغياب عن الزمالك فى مواجهة المقاولون العرب المقرر لها فى السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 – 2024.

ويكثف الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، البرنامج التأهيلى المحدد لعبد الله جمعة للعمل على سرعة تجهيزه والعودة لصفوف الفريق لبدء الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة.

فى سياق آخر، أعلن الزمالك شفاء الحارس محمد عواد من الإصابة التي كان يعاني منها، وهي عبارة عن رشح فى الركبة خضع على أثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية.

وكشف محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمد عواد، حارس المرمى، بعد المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري.

وأكد عبد المنصف أن محمد عواد شارك اليوم في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي سواء في الفقرة الفنية تحت قيادته، بجانب التقسيمة الفنية، بعدما أنتهي بشكل نهائي من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له الفترة الماضية بسبب إصابته برشح في الركبة .

وأشار محمد عبد المنصف إلى أنه يقوم خلال الفترة الحالية بتكثيف التدريبات الفنية لمحمد عواد حتي يكون على أتم جاهزية للمشاركة برفقة محمد صبحي والثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء.

وأكد محمد عبد المنصف أن الهدف هو تجهيز جميع حراس المرمى للمشاركة في المباريات وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.