شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بالمجموعة الأولى والزمالك بالثانية فى قرعة دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى الجديد 2023/2024 عن وقوع الأهلى بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والشمس ودلفى والاتحاد السكندرى وأصحاب الجياد والواى.

بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج وسموحة والمقاولون العرب وهليوبوليس والطيران والزهور و6 أكتوبر.

وحضر القرعة مندوبو الأندية المشاركة فى حضور ياسر قمر رئيس اتحاد الطائرة و لجنة المسابقات بالإتحاد و وائل قنديل عضو مجلس الإدارة بقاعة اللجنة الأولمبية.

جاءت إقامة القرعة فى هذا التوقيت بعد انتهاء مجلس الاتحاد من البطولة الأفريقية للرجال التى استضافتها مصر خلال شهر سبتمبر الجارى، وشهدت تتويج منتخب الفراعنة باللقب على حساب الجزائر.