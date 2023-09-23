شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأهلي فى الدوري والكأس وأفريقيا قبل التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، العديد من الارتباطات المحلية والقارية حتى موعد معسكر المنتخب الوطني فى أكتوبر المقبل، وهو ما نستعرضه فى التقرير التالي:

س: ما هي أقرب ارتباطات كروية للأهلي الأيام المقبلة؟

ج: يلعب الأهلي مع فريق سان جورج الإثيوبي فى الثامنة مساء غد الأحد، باستاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم يلتقى الأهلي مع نفس الفريق 29 سبتمبر الجاري على نفس الملعب فى لقاء العودة.

س: ولماذا تقام مباراتا الذهاب والعودة بالقاهرة؟

ج: لأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حرم الأندية الإثيوبية من اللعب على أرضها لعدم توافر اشتراطات الكاف فى ملاعبها، فاتفق الأهلي مع سان جورج على إقامة مباراتى الذهاب والعودة بالقاهرة.

س: هل سيلعب الأهلي مباريات محلية بين مواجهتي بطل إثيوبيا؟

ج: لا.. كان مُقرراً أن يلعب الأهلي مع سيراميكا الأربعاء المقبل ولكن تم تأجيل اللقاء بعدما حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 29 الجاري موعداً لمواجهة الإياب بين الأهلي وسان جورج.

س: وماذا عن ارتباطات الأهلي المحلية بعد صدام سان جورج؟

ج: يلعب الأهلي بعد مباراتي سان جورج أمام إنبي يوم 4 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر، ويلتقي الزمالك مع بيراميدز خلال الدور نفسه، بعد ذلك سيلعب الأهلي في السابعة مساء 8 أكتوبر المقبل أمام الإسماعيلي ببرج العرب فى الإسكندرية بالدوري.

س: ماذا ينتظر الأهلي بعد هذه المواجهات الأربعة؟

ج: سيتوقف الدوري خلال الفترة من 9 إلى 17 من أكتوبر المقبل لخوض المنتخب الوطني معسكرا خارجيا.

س: ماذا فعل الأهلي فى انطلاقة الدوري؟

ج: فاز الأهلي على المصري برباعية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي ببرج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري.