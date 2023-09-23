شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالمجموعة الأولى والأهلى فى الثانية بقرعة دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه 18 نوفمبر المقبل، عن وقوع الزمالك بالمجموعة الأولى بجانب كل من، الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد.

بينما جاء الأهلى فى المجموعة الثانية بجانب أندية بتروجت والترسانة والشمس ودلفى والمقاولون العرب.

بينما ضمت المجموعة الثالثة، طلائع الجيش والاتحاد السكندرى والزهور وايسترن كومبانى وجزيرة الورد و6 أكتوبر، فينا ضمن المجموعة الرابعة كلا من، سموحة وسبورتنج و القناة وهليوبوليس واسكندرية للبترول وهليوليدو.

وحضر القرعة مندوبو الأندية المشاركة فى حضور ياسر قمر رئيس اتحاد الطائرة و لجنة المسابقات بالإتحاد و وائل قنديل عضو مجلس الإدارة بقاعة اللجنة الأولمبية.

جاءت إقامة القرعة فى هذا التوقيت بعد انتهاء مجلس الاتحاد من البطولة الأفريقية للرجال التى استضافتها مصر خلال شهر سبتمبر الجارى، وشهدت تتويج منتخب الفراعنة باللقب على حساب الجزائر.



