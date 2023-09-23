شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن على: هدفى استكمال إنجازات السلة ووصول المنتخب للعالمية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أيمن على، الفائز بعضوية اتحاد كرة السلة فى الانتخابات التكميلية التى أقيمت على مقعدى العضوية، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لثقتهم فيه بعد حصوله على 17 صوتا خلال الانتخابات.

وقال أيمن على فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن هدفه الفترة المقبلة استكمال إنجازات كرة السلة المصرية مع مجلس الإدارة الحالى، من خلال العمل الجماعى مع باقى أفراد المنظومة، موضحا أنه سيعقد جلسة مع رئيس الاتحاد قريبا لمعرفة الملفات التى سيكلف بها خلال وجوده بالمجلس الفترة المقبلة.

وفاز أيمن على ومحمد إيهاب فى الانتخابات التكميلية لاتحاد كرة السلة على مقعدى العضوية والتى كان يتنافس فيها الثنائى مع شريف سليمان.

وحصل محمد إيهاب على 27 صوت وأيمن على 17 صوت وشريف سليمان 14 صوت.