شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مجلس إدارة اتحاد السلة بعد إجراء الانتخابات التكميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت الانتخابات التكميلية لاتحاد كرة السلة عن فوز الثنائي أيمن على عودة ومحمد إيهاب محسن بعضوية مجلس إدارة الاتحاد، والتى أقيمت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد السلة، وحصل المرشح محمد إيهاب على 27 صوتا، بينما حصل أيمن علي عودة على 17 صوتا، بينما حصل شريف سليمان على 14 صوتا.



التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد السلة

وأصبح تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد مكوناً من: الدكتور مجدي أبو فريخة رئيسًا، عمرو مصيلحي نائب الرئيس، محمد الحلو مديرا تنفيذيا، وعضوية كل من: خالد القوصي، حسين البشبيشي، رحاب الغنام، محمد فتحي، حمدي المناعي، أيمن علي، ومحمد إيهاب.

واعتمدت الجمعية العمومية الميزانية الخاصة بالاتحاد وكذلك الميزانية وتقرير مراقب الحسابات للاتحاد أمير خطاب، بحضور مندوبى الأندية والهيئات أعضاء الجمعية العمومية.