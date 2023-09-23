شكرا لقرائتكم لاوتارو: علينا تحسين المستوى أمام إمبولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أن فريقه إنتر ميلان يحتاج لتصحيح مساره عبر مواجهته يوم الأحد أمام إمبولي متذيل جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

واستهل إنتر ميلان مشواره في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي بتسجيل أربعة انتصارات متتالية لينفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة، كما أحرز 13 هدفا واهتزت شباكه مرة واحدة فقط، بالإضافة إلى فوزه الكاسح على ميلان 5 - 1 في مباراة الديربي التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي.

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لكن مسيرة انتصارات إنتر ميلان توقفت بتعادله مع مضيفه ريال سوسيداد الإسباني بهدف لمثله في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

وسجل مارتينيز ستة أهداف هذا الموسم، وقال للموقع الرسمي لإنتر ميلان اليوم السبت "لم نلعب بشكل جيد أمام سوسيداد".

وأضاف "بدأنا بشكل باهت وتعثرنا، كان بمقدورنا أن نلعب بشكل أفضل، لا أعتقد أن الأمر يرجع إلى الإنهاك".

وأشار "الأمر يرجع لطريقة لعب ريال سوسيداد، لقد ضغطوا بقوة داخل الملعب، لم نستغل المساحات بشكل جيد، لقد تعامل الخصم بشكل جيد داخل منطقة الجزاء الخاصة بنا، لم نلعب وفقا لقدراتنا المعهودة، يتحتم علينا أن نرفع من مستوانا".