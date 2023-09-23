استمرار تأهيل فتوح في الزمالك.. وتدريبات بدنية خاصة لمحمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

ويؤدي الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال في ظل معاناته من إصابة بآلام أسفل عضلات البطن.

وخاض أحمد فتوح تدريبات منفردة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال في إطار البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وفي المقابل، أدى محمود علاء مدافع الفريق، تدريبات بدنية خاصة على هامش مران اليوم حيث شارك المدافع في الفقرات الأولى من المران قبل بدء التقسيمة الفنية، قبل أن يخضع لتدريبات بدنية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويغيب محمود علاء عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري.