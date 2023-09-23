الدوري الإنجليزي.. مبيومو يقود هجوم برينتفورد لمواجهة إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يُلاقي برينتفورد نظيره إيفرتون ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ7.30 مساء.
يبدأ مدرب برينتفورد "توماس فرانك" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: فالكين
خط الدفاع: هيكي، كولينز، بينوك، رويرسليف.
خط الوسط: ينسين، نورجارد، يانلت.
خط الهجوم: مبيومو، ويسا، شادي.
يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن نظيره إيفرتون.
تشكيل فريق إيفرتون
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب إيفرتون"شين ديتش" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: بيكفورد
خط الدفاع: يونج، تاركوفسكي، برانثويت، مايكوليتكو.
خط الوسط: جارنير، جاي، أونانا، دوكوري، ماكنيل.
خط الهجوم: بيتو
يحتل إيفرتون المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة.