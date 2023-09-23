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الدوري الإنجليزي.. مبيومو يقود هجوم برينتفورد لمواجهة إيفرتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي برينتفورد نظيره إيفرتون ضمن مباريات الجولة السادسة من الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ7.30 مساء.

يبدأ مدرب برينتفورد "توماس فرانك" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: فالكين

خط الدفاع: هيكي، كولينز، بينوك، رويرسليف.

خط الوسط: ينسين، نورجارد، يانلت.

خط الهجوم: مبيومو، ويسا، شادي.

يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن نظيره إيفرتون.

تشكيل فريق إيفرتون

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب إيفرتون"شين ديتش" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: يونج، تاركوفسكي، برانثويت، مايكوليتكو.

خط الوسط: جارنير، جاي، أونانا، دوكوري، ماكنيل.

خط الهجوم: بيتو

يحتل إيفرتون المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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