شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يقترب من دخول قائمة مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أكرم توفيق لاعب الأهلي من دخول قائمة فريقه لمواجهة سان جورج الإثيوبى مساء غد، الأحد، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تأكد جاهزيته عقب إنهاء برنامجه التأهيل للإصابة من الرباط الصليبي.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في إدخال أكرم توفيق للمشاركة بالمباريات بشكل تدريجي، على غرار ما حدث مع كريم فؤاد الذى عاد للمشاركة فى مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة بعد تعافيه من إصابة الصليبي.

من ناحية أخرى، تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، عرضين من ناديي الهلال والشباب السعوديين لتولى تدريب أحدهما خلال الفترة المقبلة، رغم ارتباط المدرب السويسري بعقد يمتد لموسمين قادمين بخلاف الموسم الجاري.

وجدد كولر عقده مع الأهلي نهاية أغسطس الماضي لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي مع النادي، ليستمر فى القلعة الحمراء ثلاثة مواسم مقبلة.

وينص تعاقد كولر مع الأهلى على الرحيل بعد نهاية أول موسم مقابل تسديد مليون يورو، فيما يمكن للمدرب السويسري الرحيل بعد ثانى موسم مجاناً، وفقاً للشرط الجزائى الموجود فى تعاقده مع القلعة الحمراء.

ورفض كولر العروض السعودية وأصر على استكمال عقده مع الأهلي، خاصة أنه يجد الاستقرار والراحة فى القلعة الحمراء ويرغب فى مواصلة النجاحات التى حققها الموسم الأول مع الفريق بالفوز بخمس بطولات محلية وقارية.