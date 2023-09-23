شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية هشام صلاح لمباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى رغم كدمة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات هشام صلاح، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، جاهزا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

واطمأن الجهاز الطبي للاتحاد السكندرى على جاهزية هشام صلاح بعد كدمة الظهر التي تعرض لها المباراة الماضية أمام سيراميكا بعد تدخل عنيف مع زميله فى الفريق المهدى سليمان حارس المرمى.

وأبلغ هشام صلاح الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة طارق العشرى بجاهزيته لمواجهة الإسماعيلى في الجولة الثانية من مسابقة دورى نايل، خاصة أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية في صفوف سيد البلد.

وفاز فريق الاتحاد السكندرى على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل، وحصد أول ثلاث نقاط.

أحرز هدف فريق الاتحاد السكندرى الأنجولى أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 31 عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد بسام.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق الاتحاد السكندرى عن طريق رجب عمران ومابولولو وخالد الغندور، بينما ظهرت هجمات سيراميكا من خلال جون إيبوكا ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم.