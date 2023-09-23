شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطلب سرعة تجهيز حسام حسن لمواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، سرعة تجهيز حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى لمواجهة بلدية المحلة فى الجولة الثانية من دوري نايل المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة.

وغاب حسام حسن عن مواجهة سموحة والجونة فى افتتاح بطولة دورى نايل، التي انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، بعدما تعرض للإصابة فى آخر مران، وفضل أحمد سامى عدم المجازفة به حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويخوض حالياً حسام حسن برنامجا تأهيليا للتعافى من الإصابة قبل مواجهة بلدية المحلة، والتي يعمل الجهاز الطبي على تجهيزه بناء عل أوامر أحمد سامى.

ويستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، خدمات محمود حليمو لاعب وسط الفريق السكندرى أمام بلدية المحلة في الجولة الثانية من دوري نايل المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، على استاد غزل المحلة.

وغاب محمود حليمو عن مباراة سموحة أمام الجونة بسبب تراكم الإنذارات، ويعود للمشاركة بشكل طبيعى ابتداء من مواجهة بلدية المحلة المقبلة.

وتعادل فريق سموحة مع نظيره الجونة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل.

افتتح التسجيل لسموحة فادى فريد في الدقيقة التاسعة من عمر دورى نايل قبل أن يتعادل المغربى أحمد بلحاج للجونة في الدقيقة "90+4" من عمر اللقاء من ركلة جزاء.