شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدربة منتخب رواندا للسيدات لوصفها لاعبات غانا بالرجال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف الاتحاد الرواندي لكرة القدم، مدربة منتخب بلاده للكرة النسائية، بعد وصفها لاعبات الفريق الغاني بـ«الرجال».

وأدلت جريس ناييناومونتو بتصريحات مثيرة للجدل، عقب هزيمة منتخب رواندا للسيدات بنتيجة 7-0 أمام نظيره الغاني في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية.

وقالت: «لديهم لاعبات، نعتقد أن لديهم هرمونات الذكورة، إنهن فتيات مثل الرجال، فريقنا شعر بالرعب وقت نزولهن الملعب، لقد خسرنا لأن اللاعبات خفن».

وأكد الاتحاد الرواندي إيقاف المدربة لأجل غير مسمى، على خلفية تصريحاتها غير اللائقة، موضحاً في بيان: «ما قالته يعد خرقاً لقواعد وقيم كرة القدم في رواندا، وننصح أعضاءنا بتجنب هذه السلوكيات والملاحظات التي لا تتوافق مع الحقيقة، دون سند وبطريقة غير احترافية».

وتعد تلك هي المرة الثانية التي تتعرض فيها جريس ناييناومونتو للإيقاف، بعد اتهامها بالتحرش من بعض لاعبات المنتخب الرواندي، عام 2017.