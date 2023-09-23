شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدربة سيدات رواندا لوصفها لاعبات غانا ب«الرجال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقفت مدربة منتخب رواندا للسيدات في كرة القدم السبت من قبل الاتحاد المحلي، بعد وصفها منافساتها في منتخب غانا ب«الرجال» اثر خسارة فريقها.

قالت غرايس نياناوومونتو بأن فريقها تعرّض للترهيب من قبل منتخب غانا الفائز 7-0، خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا الأربعاء في كيغالي.

قالت «لديهن فتيات نعتقد انهن يملكن هورمونات ذكورية. فتيات مثل الرجال».

تابعت «كان فريقنا خائفاً... عندما نزلن أرض الملعب، استقبلن الأهداف لأنهن كن خائفات».

وأرسل الاتحاد الرواندي بياناً إلى فرانس برس أكّد فيه ان المدربة «موقوفة حتى اشعار آخر، بسبب الاختيار غير المناسب للأسلوب الذي استخدمته بعد المباراة بين رواندا وغانا».

تابع «التصريحات التي أدلت بها مدربة منتخب السيدات بشأن لاعبات غانا تُعدّ انتهاكاً لقواعد وقيم كرة القدم في رواندا».

وكانت نياناوومونتو التي أصبحت أول مدربة محترفة في رواندا عام 2014، قد أوقفت كمدربة لفريق كيغالي عام 2017، بعد مزاعم تحرّش جنسي ضدها من قبل لاعبات الفريق.

ادعت على الفريق بسبب الفصل التعسفي وفازت بالقضية، فيما حصلت على تعويض من النادي بقيمة 47 ألف دولار أمريكي،وعٌيّنت مدربة للمنتخب الوطني في يونيو الماضي.