شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين: هناك فرق لديها إمكانات كبيرة ويجب عدم مقارنة الشارقة بها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

قال الروماني كوزمين مدرب الشارقة في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على النصر بهدف عبدالله غانم في دوري أدنوك: لقد كانت مباراة صعبة،فالمنافس مرتاح ونحن قادمون من منافسة عالية المستوى في دوري أبطال آسيا وأيضاً نلعب في طقس صعب للغاية وأناً شخصيا كنت واقفاً على الخط وتعرضت للأعياء وعانيت وشعرت بنفسي غير قادر على الوقوف فطلبت من المساعد في بعض الفترات الوقوف بدلاً عني، فمابالكم باللاعبين وأنا لا أقول هذه الاعذار كي أبرر للاعبين، بل أشكرهم واقدر جهودهم فيما قدموه من أداء ومابذلوه من جهد ومثل هذه الأجواء تؤثر على وصول الأوكسجين إلى المخ وتفقد التركيز وبالتالي تحدث الأخطاء، وعلى العموم كسبنا ثلاث نقاط مهمة للغاية.

وحول انسجام اللاعبين الجدد ماريغا وفراس بالعربي وتيغالي قال: لأول مرة يلعبون ويحتاجون لمزيد من اللعب كي يتحقق الانسجام المطلوب وبغض النظر عن امكانيات اللاعبين واجبنا ان نعطي أفضل ماعندنا في العمل الفني واللاعبين في الملعب ويجب ان نركز على مجموعتنا من اللاعبين لأن هناك أندية لديها امكانيات أخرى ولا نستطيع ولايمكن ان نقارن أنفسنا معها، لكنا نؤدي عملنا ووظيفتنا على أفضل مايكون ونسعى بأستمرار بالعمل على تحقيق كل أهدافنا.