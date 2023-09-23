شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يبهر الجميع.. وبايرن ميونخ يفوز بسباعية نظيفة على بوخوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق بايرن ميونخ فوزاً ثقيلاً بسباعية نظيفة على منافسه بوخوم في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع الخامس لبطولة الدوري الألماني.

وشهدت المباراة تألق المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي سجل 3 أهداف وصنع هدفين لزملائه، وهي الثلاثية التهديفية الأولى له بقميص بايرن ميونخ.

وافتتح تشوبا موتينج التسجيل في الدقيقة 4، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 12، ثم عاد ماتياس دي ليخت ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 29، وأضاف ليروي ساني هدفاً رابعاً في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4-0 لصالح بايرن ميونخ.

ووضع هاري كين هدفه الشخصي الثاني والخامس لبايرن ميونخ من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وأضاف ماتيس تيل الهدف السادس في الدقيقة 81، ثم اختتم كين السباعية في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

وعبر رواد منصات التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من نتيجة المباراة، والسباعية النظيفة، التي أصبحت أشبه بالتقليد السنوي بين بايرن ميونخ وبوخوم، بعد تكرارها للعام الثالث على التوالي. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تراجع بوخوم إلى المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط، بعد مرور 5 أسابيع من بطولة الدوري الألماني.