شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| نيمار بالزي السعودي في احتفالات اليوم الوطني للمملكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور في احتفالات اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، رفقة لاعبي فريق «الهلال» السعودي.

ونشر «الهلال» عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لنيمار وزملائه مرتدين الزي التقليدي السعودي، للمشاركة في الاحتفالات.

وظهر نيمار وهو يرقص مع باقي اللاعبين على أنغام الأغاني السعودية، مؤدين إحدى الرقصات التراثية، احتفالاً باليوم الوطني ال93 للمملكة.

يذكر أن «الهلال» يستعد لمواجهة فريق «الجبلين»، الاثنين 25 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات دور ال32 لبطولة كأس خادم الحرمين.