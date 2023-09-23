شكرا لقرائتكم شاهد.. نيمار بالزي السعودي في احتفالات اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتدى النجم البرازيلي نيمار جونيور الزي السعودي خلال احتفال الهلال بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية. وكان النصر نشر مقطع فيديو يوم الخميس ظهر فيه جميع نجومه بالثوب السعودي، يتقدمهم الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وغيرهم. مادة اعلانية وأعلن اتحاد جدة قائمة فريقه يوم الخميس لمواجهة الفتح بتصميم خاص، يظهر لاعبيه مرتدين الزي الرسمي السعودي. وفي مقطع مرئي نشره حساب أهلي جدة ظهر لاعبو الفريق بالزي الرسمي السعودي، وفي مقدمتهم الجزائري رياض محرز.