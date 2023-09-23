شكرا لقرائتكم رودري يطرد.. وفوز سيتي بثنائية على فورست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حافظ مانشستر سيتي على بدايته المثالية للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-صفر على ضيفه نوتنغهام فورست، ليحقق انتصاره السادس على التوالي رغم طرد لاعب الوسط رودري بعد الاستراحة.

وسجل فيل فودن الهدف الأول لصاحب الأرض في الدقيقة السابعة، وأضاف المهاجم إرلينغ هالاند هدفا بعد تمريرة عرضية من ماتيوس نونيز، بعد سبع دقائق أخرى، وسط سيطرة تامة من سيتي على أول 45 دقيقة.

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وبدأ الشوط الثاني بحصول رودري على بطاقة حمراء مباشرة بسبب الاعتداء على مورغان غيبس-وايت، حيث تشاجر اللاعبان، قبل أن يضع اللاعب الإسباني يده على عنق مهاجم فورست الذي سقط أرضا.

واستحوذ فورست على اللعب في الشوط الثاني، لكنه عانى في صناعة الفرص الخطيرة، وحافظ سيتي على الانتصار حتى النهاية ليرفع رصيده إلى 18 نقطة على القمة.