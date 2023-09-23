شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم فيوتشر 20 ألف جنيه بسبب تأخر نزول لاعبيه ملعب مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على نادى فيوتشر قيمتها 20000 جنيه، وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق قبل بداية مباراة فاركو فى الأسبوع الأول من عمر الدورى العام.

وحصد باسم على لاعب نادي فيوتشر جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو في اللقاء الذى جمعهما الخميس الماضى، بعدما قدم اللاعب مستوى مميز طوال المواجهة.

ونجح فريق مودرن فيوتشر، في الفوز علي نظيره فريق فاركو بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.

وأحرز هدفي فريق مودرن فيوتشر ، كل من أحمد عاطف في الدقيقة 47 ، ومحمود رزق في الدقيقة 69 من زمن المباراة .

وبهذه النتيجة، يحصد فيوتشر أول ثلاث نقاط في البطولة المحلية، في حين بقى فاركو دون نقاط، ومن المقرر أن يلعب فيوتشر في الجولة القادمة مع الداخلية، في حين يلتقي فريق فاركو مع المصري ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.