شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتو يحقق البرونزية.. نتائج قوية للمصريين بختام بطولة أفريقيا لتنس الطاولة البارالمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي التي تقام فى مصر خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر ذاته، على مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وأقيمت اليوم نهائيات زوجي الرجال والسيدات والزوجي المختلط والتي شهدت تتويج مصر بـ16 ميدالية مختلفة، بواقع 6 ذهبيات وفضيتين و8 برونزيات.

وتمكن الزوجي المصري المكون من سامح عيد ومحمد رجب من حصد ذهبية زوجي الرجال في التصنيف من 4 إلى 8 بينما حقق ممدوح تمام وأيمن الزناتي برونزية نفس التصنيف فيما استطاع سيد يوسف وعبدالرحمن عبدالوهاب الفوز بذهبية زوجي الرجال بتصنيف 18 بينما نجح حسام حسني وحسين حسان في حصد برونزية الزوجي بنفس التصنيف.

وعلى صعيد زوجي السيدات، تمكنت فايزة محمود ولمياء شحاتة من الفوز بذهبية الزوجي على صعيد التصنيف من 5 إلى 10 بينما حققت شيرين حسين ومنى عبدالحق برونزية نفس التصنيف.

وفي التصنيف من 14 إلى 20، نجحت هناء حماد وهاجر السيد في الفوز بفضية المنافسات فيما حققت كل من أنعام محمود ورضا عبدالعال برونزية التصنيف ذاته.

وفيما يخص الزوجي المختلط، فتمكن كل من حسان طلبة وفايزة محمود من حصد ذهبية التصنيف العاشر فيما حقق سامح عيد وشيرين حسين برونزية نفس التصنيف.

ونجح سيد يوسف وهناء حماد في حصد ذهبية التصنيف من 14 إلى 17 في الزوجي المختلط بينما حقق حسين حسان وسماح عبدالعزيز برونزية التصنيف ذاته.

وتمكن إبراهيم حمدتو وهاجر السيد من حصد الميدالية البرونزية في التصنيف من 14 وحتى 17 فيما حقق كل من إبراهيم الفاوي وأنعام محمود برونزية التصنيف الـ20.

وعلى صعيد التصنيف من 4 إلى 7، فتمكن كل من خالد رمضان وفوزية الشامي من حصد ذهبية الزوجي المختلط، فيما فاز كل من ممدوح تمام ومنى عبدالحق بفضية نفس التصنيف.