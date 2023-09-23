شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. برنامج خاص لـ عبد الله جمعة وسامسون قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا خاصا لعبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق. ويؤدي عبد الله جمعة تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل العودة للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتماثل عبد الله جمعة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة، وفضل الجهاز الفني وضع برنامج خاص للاعب من أجل تجهيزه بشكل أفضل.

كما وضع أوسوريو برنامجا تدريبيا خاصا للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق برفقة رباعي الشباب علي ياسر ومحمد صلاح ومصطفى شكري وكريم عبد الحق خلال مران اليوم السبت.

وخاض الخماسي مرانا خاصا على هامش التدريبات الجماعية لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، وأدى اللاعبون تدريبات خاصة بالكرة بجانب فقرة بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.