شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يكتفى بودية أوزبكستان للمنتخب الأولمبى فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بودية أوزبكستان في أكتوبر المقبل، بعد تعثر الاتفاق على وديات أخرى تلبى طموحات المنتخب الذى ضمن التأهل للأولمبياد رسميًا، ممثلا عن قارة أفريقيا بعد وصافته لبطولة الأمم تحت 23 سنة الأخيرة بالمغرب.

وطالب ميكالي من جهازه المعاون بتجهيز تقرير فنى عن منتخب أوزبكستان بعد الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين فى اكتوبر المقبل استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وعرض اتحاد الكرة في وقت على ميكالى مواجهة اليابان وديا، إلا أن الخواجة البرازيلى تحفظ على الأمر وطالب بمواجهة أحد المنتخبات الأوروبية التي ضمنت تواجدها في باريس 2024.

بدأ البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، في تكثيف اجتماعاته مع معاونيه أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في شهر أكتوبر المقبل، والذي يتخلله خوض الفريق مباراة ودية أمام نظيره المنتخب الأوزبكي يوم 16 أكتوبر، بالعاصمة الأوزبكية "طشقند".

وكلف ميكالي معاونيه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب المساعد، بمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز، ومتابعة لاعبي المنتخب الأولمبي مع أنديتهم وإعداد تقارير فنية دورية باستمرار لتقييم مستوياتهم الفنية قبل الإعلان عن قائمة الفريق لمعسكر أكتوبر المقبل وودية أوزبكستان.

ويرى المدير الفني للمنتخب الأولمبى، أن جودة المواهب في مصر أقل من البرازيل، لكن هناك تشابهات كبيرة في الملامح بين اللاعبين المصريين ونظرائهم في البرازيل يظهر في الجانب الفردي والخططي، وهو ما شجعني على قبول المهمة مع الفراعنة الصغار.