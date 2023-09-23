الامارات | مهرجان أهداف في مباراة العين وعجمان.. "ختامها لابا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى فريق العين صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لأول مرة منذ بداية الموسم، وذلك بصورة مؤقتة عقب انتصاره العريض على حساب ضيفه عجمان بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثالثة من البطولة.

ورفع "الزعيم" رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة شباب الأهلي الذي سيحل ضيفاً على البطائح غداً الأحد، بينما في المقابل، استمر عجمان في تحقيق النتائج السلبية وهو ما كلفه البقاء بنقطة واحدة بعد مضي ثلاث جولات من المسابقة.

وافتتح أصحاب الأرض أهدافهم في الدقيقة 14 بعد أن سجل مدافع عجمان عبدالرحمن أحمد بالخطأ في مرماه، وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 19، وعزز يحيى نادر بالهدف الثالث في الدقيقة 31، وعاد سفيان رحيمي وأحرز الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 44 الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول، وسجل البديل جونتاس سانتوس الهدف الخامس في الدقيقة 68، في حين اختتم لابا كودجو مهرجان الأهداف في الدقيقة 87.