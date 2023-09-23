بايرن ميونيخ يفوز بسباعية نظيفة وهاري كين يحطم رقم قياسي

قاد الوافد الجديد المهاجم الإنجليزي هاري كاين فريقه بايرن ميونيخ إلى فوز ساحق على ضيفه بوخوم 7-0، سجل منها ثلاثية، وللتربع على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة السبت.



ودوّن كاين اسمه في سجلات الأرقام القياسية للنادي البافاري بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في أول 5 مراحل منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من توتنهام، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه الهداف الأسطوري غيرد مولر وميروسلاف كلوزه والكرواتي ماريو ماندزوكيتش، علما أن هذا الثلاثي كان سجل خمسة أهداف في المباريات الخمس الأولى لميونيخ في الدوري.



وسجل كاين ثلاثيته في الدقائق 13 و54 من ركلة جزاء و88، وأضاف تمريرتين حاسمتين إلى لوروا سانيه (38) والفرنسي ماتيس تيل (81)، فيما كان الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ افتتح التسجيل (4) والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الثالث (29).



وعاد بايرن حامل اللقب في المواسم الـ 11 الأخيرة إلى سكة الانتصارات بعدما كان سقط في فخ التعادل أمام المتصدر السابق باير ليفركوزن 2-2 في المرحلة الماضية، علماً أن الأخير يستضيف هايدنهايم الأحد في ختام منافسات هذه المرحلة في سعيه للحاق بالنادي البافاري.



ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، متقدماً بفارق نقطة عن شتوتغارت، ولايبتسيغ الفائز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، وهوفنهايم الذي ألحق هزيمة بمضيفه أونيون برلين 2-0.



وحقق أوغسبورغ انتصاره الأول هذا الموسم في البوندسليغا بفوزه على ضيفه ماينتس 2-1.

