الدوري الإنجليزي.. السيتي يفوز على نوتنجاهم فورست بـ 10 لاعبين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر سيتي ونوتنجهام، في تمام الساعة الـ7 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق مانشستر سيتي على نظيره نوتنجهام بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإتحاد.

سجل الهدف الأول للسيتي، فودين في الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل الهدف الثاني لمانشستر، هالاند في الدقيقة 14 من زمن شوط المباراة الأول.

طرد رودريجو لاعب وسط السيتي في الدقيق 46 من زمن شوك المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده لـ18 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل نوتنجهام المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

