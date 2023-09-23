الدوري الإنجليزي.. لوتون يحصد أول نقطة من التعادل مع ولفرهامبتون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين ولفرهامبتون ولوتون تاون، في تمام الساعة الـ7 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريق ولفرهامبتون مع نظيره لوتون تاون بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينيلورث.

طرد للاعب ولفرهامبتون، جان ريسنير بلجارد، في الدقيقة 39 من زمن شوط المباراة لأول.

سجل هدف ولفرهامبتون الأول، بيدرو نيتو في الدقيقة 50 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف التعادل للوتون تاون، كارلتون موريس في الدقيقة 65 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع ولفرهامبتون رصيده لـ4 نقاط في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي، بينما احتل لوتون المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.