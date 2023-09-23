فانتازي.. هالاند يحقق رقما قياسيا جديدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

حطم إيرلينج هالاند (14.1 مليون جنيه إسترليني) رقمًا قياسيًا آخر عندما قام ما يقرب من 8 مليون مدرب فانتازي بتسليمه شارة "الكابتن" في مباراة اليوم أمام نوتنجهام.

أكثر من 7.96 مليون مدرب جعلوا هالاند قائدًا لفريقهم في مباراة نوتنجهام فورست اليوم السبت، وهي المباراة التي سجل فيها النرويجي ثلاث أهداف في الموسم الماضي.

وفعل 175,124 مدربًا إضافيًا خاصية "Triple Captain" بواسطة هالاند، على أمل أن يسجل ثلاث أهداف مثل الموسم الماضي أمام نفس الفريق، ليصل إجمالي عدد اللاعبين إلى 8,136,171.

الرقم القياسي السابق "للكابتن" كان لهالاند في الجولة الرابعة من الموسم الحالي، عندما سلمه 7,340,323 مدرب شارة القيادة، وبلغ بعد تفعيل بعض المدربين خاصية "Triple Captain" إلى 7,458,554.