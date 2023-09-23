"ركلة حرة مباشرة".. هدف مصطفى محمد في مرمى لوريان اليوم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أحرز مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي الحالي هدفًا مميزًا من ركلة حرة مباشرة في مرمى نادي لوريان، وذلك في المباراة التي انتهت منذ قليل في منافسات الدوري الفرنسي.

انتهت المباراة بفوز فريق مصطفى محمد، نانت بخمسة أهداف مقابل ثلاثة للوريان، أحرز أهداف نانت، ماتيسن أبلين، إراي كومارت، مصطفى محمد، فلوريان مولات، موسيس سيمون، وأحرز ثلاثة لوريان، إلى جونيور، رومان فايفر، توسين أييجون.

بعد المباراة، يأتي ترتيب نادي نانت في المركز السادس برصيد 8 نقاط من 6 مباريات، أمام لوريان في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط من 6 مباريات.