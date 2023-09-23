الارشيف / اخبار الرياضه

الدوري الإنجليزي.. حنبعل يقود هجوم مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي ضمن مباريات الجولة السادسة من الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ10 مساء.

يبدأ مدرب مانشستر "إريك تين هاج" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: ريجيلون، لينديلوف، إيفانز، دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، ماكتومناي، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: راشفورد، هويلند، برونو.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن نظيره بيرنلي.

تشكيل فريق بيرنلي

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب بيرنلي"كومباني" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: ترافورد

خط الدفاع: روبرتس، الدخيل، جوردان، تايلور.

خط الوسط: كولين، براونهيل، رامسي.

خط الهجوم: جودموندسون، أمدوني، كوليوشو.

يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا