الدوري الإنجليزي.. حنبعل يقود هجوم مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ10 مساء.

يبدأ مدرب مانشستر "إريك تين هاج" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: ريجيلون، لينديلوف، إيفانز، دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، ماكتومناي، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: راشفورد، هويلند، برونو.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن نظيره بيرنلي.

تشكيل فريق بيرنلي

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب بيرنلي"كومباني" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: ترافورد

خط الدفاع: روبرتس، الدخيل، جوردان، تايلور.

خط الوسط: كولين، براونهيل، رامسي.

خط الهجوم: جودموندسون، أمدوني، كوليوشو.

يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة.

