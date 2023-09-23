الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يحقق أول فوز له أمام برينتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين إيفرتون وبرينتفورد، في تمام الساعة الـ9.30 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق إيفرتون على نظيره برينتفورد بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب جتيش كوميونيتي.

سجل الهدف الأول لإيفرتون، عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن شوط المباراة الأول.

وسجل هدف التعادل لبرينتفورد، ماثياس ينسين في الدقيقة 28 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف إيفرتون الثاني، جيمس تاركوفسكي في الدقيق 67 من زمن شوط المباراة الثاني.

وسجل هدف إيفرتون الثالث، كالفيرت ليوين في الدقيق 71 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع إيفرتون رصيده لـ4 نقطة في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي، بينما احتل برينتفورد المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.