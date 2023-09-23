عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك بعد الجولة الأولي للدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصري، برئاسة أحمد دياب، عقوبات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري، بعد الأحداث التي شهدها المباريات.

مباراة الأهلي والمصري:

-توقيع غرامة مالية على الأهلي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

-توقيع غرامة مالية أخرى على الأهلي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي المصري.

-توقيع غرامة مالية على المصري قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

-توقيع غرامة مالية أخرى على النادي المصري قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي الأهلي.

-إيقاف اللاعب باهر المحمدي مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في المباراة.

مباراة بيراميدز والزمالك

-إيقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وذلك لطرده بسبب توجيه السباب للمنافس.

-إيقاف علاء الدين محمد رجب مدرب أحمال فريق الزمالك أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20 ألف وذلك لطرده بسبب سب المنافس.

-إيقاف مدحت عبدالهادي مدرب فريق الزمالك مبارتين وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب السلوك الغير رياضي.

-توقيع غرامة مالية على الزمالك قيمتها 20 ألف جنيه وذلك للسباب الجماعي من الجماهير .

-إيقاف محمود علاء مباراة واحدة وذلك بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين في المباراة.

مباراة فاركو و فيوتشر

-توقيع غرامة مالية على فيوتشر قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق قبل بداية المباراة.