شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة مديرا فنيا للخمس الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى سمير كمونة، نجم الأهلى السابق، القيادة الفنية لنادى الخمس الليبى، وذلك بعد الاتفاق مع المسئولين على كافة الأمور التعاقدية والمالية.

ويعاون سمير كمونة في تدريب الخمس الليبى هشام جابر مدرباً عاماً، والدكتور محمد حسن أخصائى التأهيل ومدرب مساعد ومدرب للحراس من ليبيا.

وكان اسم سمير كمونة قد تم طرحه من مسؤولي الخمس الليبي بعدما تلقى كمونة أكثر من عرض لتولي فريق بالدوري الليبي والدرجة الثانية في الدوري السعودي.

وبدأ سمير كمونة مشوار التألق فى بداية التسعينيات ضمن صفوف المقاولون العرب، وتُوج معه بكأس مصر موسم 1994-95، لينتقل إلى النادي الأهلي ويبدأ رحلة الأمجاد، وتوج مع الأهلي ببطولة الدوري الممتاز موسمين والبطولة العربية مرتين، وكأس مصر مرة وحيدة وأصبح أحد أهم عناصر خط دفاع منتخب مصر الأول.

كان كمونة أحد أهم عناصر منتخب مصر المتوج بكأس الأمم الأفريقية 1998، ومن خلالها نال فرصة الاحتراف الأوروبي ضمن صفوف كايزرسلاوتيرن الألماني مع زميله هاني رمزي قائد دفاع الفراعنة.

"كمونة" لعب موسمًا وحيدًا مع كايزرسلاوتيرن الألماني شارك في 19 مباراة بالبوندسليجا، و6 مباريات في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ومباراة وحيدة في كأس ألمانيا وله هدف في مرمى ميونخ 1860 بافتتاح الدوري الألماني موسم 1998-99، كما له هدف دولي في بطولة كأس القارات بالمكسيك عام 1999، في مرمى صاحب الأرض ومستضيف كأس القارات في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

لعب كمونة لأندية المقاولون العرب والأهلي وكايزرسلاوتيرن الألماني وبورصا سبور التركي والاتفاق السعودي والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وبتروجت، وأعتزل عام 2008.