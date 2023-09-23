شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم محجوب حكما للقاء السكة ولافيينا ومبروك نبيل للحرس وأبو قير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم حكام مباراتى السكة الحديد ولا فيينا، وحرس الحدود وأبو قير للأسمدة، في افتتاحية دورى المحترفين المقرر انطلاقه غدا الأحد.

السكة الحديد – لافيينا

إبراهيم محجوب حكم ساحة

عماد الشامى حكم مساعد 1

منصور حسن حكم مساعد 2

إسلام القماش حكم رابع

حرس الحدود - أبو قير للأسمدة

مبروك نبيل حكم ساحة

محمد أبو رحاب حكم مساعد 1

محمد القراقصى حكم مساعد 2

طاهر ايمن حكم رابع

وتستكمل مباريات الجولة الأولى من دورى المحترفين بعد غدا الإثنين بأربع مباريات، حيث يستضيف وادى دجلة نظيره مصر المقاصة، النصر للتعدين مع بترول أسيوط، وبتروجت مع أسوان، النجوم ومكادى، على أن تختتم لقاءات الجولة يوم الثلاثاء بمباريات طنطا وراية، دكرنس ووى، جمهورية شبين وغزل المحلة بروكى والقناة.