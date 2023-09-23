هل يرحل مارسيل كولر عن الأهلي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي وموقف المدرب السويسري.. وهذا هو رد القلعة الحمراء

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية بإدارة نادي الشباب السعودي عرضت على المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريب فريقها.

وكان الأهلي قد تمكن من التتويج بـ5 بطولات مع مارسيل كولر منذ قدومه إلى قيادة فريق القلعة الحمراء في سبتمبر من العام الماضي.

ويبحث الشباب السعودي عن مدير فني جديد بعد إقالة المدرب الهولندي مارسيل كايزر من الإدارة الفنية للفريق في 6 سبتمبر الحالي.

تفاصيل عرض الشباب السعودي لمارسيل كولر

وفقا لموقع "كورة بلس"، فإن إدارة الشباب السعودي قدمت عرضاً براتب ضخم للمدير الفني السويسري.

ونقل الموقع عن مصدر رفض الكشف عن اسمه قوله إنه "بالفعل الشباب تواصل مع وكيل كولر خلال الساعات الماضية لقيادة الفريق".

وعن قيمة العرض، أوضح المصدر: "حال موافقة كولر على عرض تدريب الشباب سيحصل على راتب سنوي 8 ملايين دولار أمريكي".

عرض من الهلال السعودي لـ كولر

وتزامنا مع عرض الشباب، ذكر موقع "في الجول" أن هناك عرض آخر من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع مارسيل كولر، ليحل محل المدرب الحالي البرتغالي جورجي جيسوس.

ويواجه جوجي جيسوس خطر الإقالة من الهلال السعودي بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، والبداية السيئة في دوري أبطال آسيا وفقدان صدارة دوري "روشن" لصالح الاتحاد.

ولم يكشف الموقع عن قيمة العرض المقدم من الهلال لمدرب الأهلي أو عدد السنوات، علماً بأن عدة أسماء طرحت في الأيام الأخيرة لخلافة جيسوس في تدريب الهلال أبرزها الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، والإسباني كيكي سيتين المدير الفني السابق لمواطنه برشلونة.

كما ضمت القائمة التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية كلاً من جراهام بوتر المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي ماركو سيلفا مدرب فولهام الإنجليزي، والإسباني جولين لوبتيجي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد.

موقف كولر

وكشف المصدر عن موقف المدير الفني السويسري من عرض الشباب السعودي، حيث قال: "كولر يميل للاستمرار مع الأهلي".

وأضاف المصدر، في تصريحات لموقع "كورة بلس"،: "لقد سبق أن رفض عروضاً مغرية في وقت سابق من المملكة العربية السعودية".

واختتم المصدر تصريحاته قائلا: "مارسيل كولر ليس المدير الفني الوحيد الذي يفاوضه الشباب، فهناك خيارات أخرى".

رد الأهلي

من جانبه، رد النادي الأهلي على تلقي السويسري مارسيل كولر عرضًا من نادي الشباب السعودي، للرحيل عن صفوف الفريق.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن كولر قام بتجديد عقده مع الأهلي، بعدما نجح في حصد جميع البطولات مع الفريق بالموسم الماضي.

وأضاف المصدر: "كولر لم يبلغنا بتلقيه أي عروض من أجل الرحيل عن تدريب الأهلي في الوقت الراهن، ومهمته مستمرة مع القلعة الحمراء، والمدرب سبق وتلقى عدة عروض مغرية لكنه رفضها من أجل استكمال مهمته مع الأهلي".

وتابع: "أمر طبيعي أن يتلقى كولر عروضًا خليجية أو حتى من أوروبا، لأنه مدرب لأكبر ناد في أفريقيا، ويشارك ببطولات محلية وقارية ودولية".

وفي وقت سابق، أعلن النادي الأهلي تجديد عقد المدرب السويسري لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد النجاحات التي حققها الفريق في الموسم الماضي.

يشار إلى أن الأهلي سيواجه فريق سان جورج الإثيوبي، غدا الأحد في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.