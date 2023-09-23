شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتظار طويل.. إيفرتون يحقق فوزه الأول بثلاثية على برينتفورد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق إيفرتون فوزاً مهماً بنتيجة 3-1 على منافسه برينتفورد، في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع السادس لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى إيفرتون، سلسلة نتائجه السلبية، بعد خسارة 4 مباريات والتعادل في واحدة منذ بداية الموسم الحالي، وودع منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري، لأول مرة.

وافتتح عبدالله دكوري التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 6 وتعادل ماتياس يانسن لبرينتفورد في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

ووضع المدافع جيمس تاركوسكي الهدف الثاني في الدقيقة 67 قبل أن يضع دومينيك كالفيرت لوين الهدف الثالث في الدقيقة 71 من المباراة، التي شهدت توازناً في أداء لاعبي إيفرتون بين التحفظ الدفاعي والضغط على مدافعي برينتفورد وتهديد مرماهم 18 مرة، من بينهم 6 فرص محققة.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في انتظار ما تسفر عنه باقي نتائج مباريات الأسبوع السادس من البطولة.