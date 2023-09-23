شكرا لقرائتكم خبر عن العين يقسو على «البرتقالي» بالستة ويتصدر دوري أدنوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو، ونزار جعفر

صعد العين إلى صدارة دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه الكبير على ضيفه عجمان 6-صفر في استاد هزاع بن زايد في افتتاح الجولة الثالثة.

ورفع «الزعيم» رصيده إلى 9 نقاط وتصدر بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي والوصل قبل خوضهما مباراتهما اليوم الأحد.

سجل أهداف العين عبد الرحمن أحمد (14 بالخطأ في مرماه) والمغربي سفيان رحيمي(19 و44) ويحيى نادر(31) وجوناتاس(68) ولابا(87).

وفاز الشارقة، على مضيفه النصر 1-0 على استاد آل مكتوم، ولم يجد «الملك» أي عناء لعبور«العميد» الذي تعرض لخسارته الثالثة على التوالي.

سجل عبدالله غانم مدافع الشارقة هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة 35، ليرفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط، مقابل بقاء النصر في المركز الأخير بدون رصيد.

وكاد النصر يعود للمباراة من رأسية مماثلة للإيطالي مانولو غابياديني، انتهت بين يدي الحارس عادل الحوسني، في الدقيقة 38.

وقال الصربي غوران مدرب النصر إنه غير راضٍ عن النتيجة، ولكن بصفة عامة الأداء يتطور وفريقه يحتاج إلى بعض الحظ.

وتابع:عزاؤنا الوحيد أن الأداء يتطور من مباراة إلى أخرى، ولا يخفى أن الفريق يحتاج للمزيد من العمل وسنواصل، ونعد الجمهور بأن سيناريو الموسم الماضي لن يتكرر ولكن على الجمهور أن يدعم الفريق واللاعبين كي نوفق في تحقيق النتائج الإيجابية.

فوز كبير

وحصد الجزيرة 3 نقاط ثمينة من «معقل النمور» بالفوز العريض على مضيفه اتحاد كلباء 4-صفر.

بهذا الفوز الذي يعد الثاني للفريق الجزراوي في المسابقة يواصل «فخر أبوظبي» تفوقه على«النمور» بالانتصار رقم 14 في عصر الاحتراف رافعاً رصيده إلى 6 نقاط ومزاحماً على الصدارة، بينما بقي كلباء عند نقطته الوحيدة.

وكانت الخسارة الكبيرة صدمة لـ«النمور» ولاسيما بعد العرض الكبير أمام خورفكان في كأس الرابطة والفوز بالأربعة.

افتتح الجزيرة التسجيل في الدقيقة 45+1 عن طريق المدافع عبد الله إدريس مستغلاً التمريرة الرائعة من الإسباني أليخاندرو.

جاء الهدف على الرغم من الحماس الكبير الذي بدأ به أصحاب الأرض المباراة عبر عدد من المبادرات الهجومية لكنها افتقدت اللمسة الأخيرة في الكثير من الأحيان، فضلاً عن براعة الحارس علي خصيف الذي تصدى لأكثر من كرة، أخطرها التي هيأها الإيراني مهدي قائدي لزميله السلوفيني أندرياس في مواجهة المرمى لكن الأخير لم يتعامل معها بالشكل المطلوب وسددها برعونة في أحضان الحارس خصيف، لينتهي الشوط الأول بتقدم «فخر أبوظبي» بهدف دون رد.

ثم فاجأ الجزيرة مضيفه كلباء بهدفين في غضون 3 دقائق مع انطلاقة الحصة الثانية أحرزهما كل من الفرنسي نيسكينز كيبانو في الدقيقة 60 بعد تمريرة رائعة من علي مبخوت، قبل أن يضيف عبدالله رمضان الهدف الثالث عند الدقيقة 63 مستغلاً الكرة التي هيأها الإيفواري مامادو كوليبالي، ليجد الفريق الكلباوي نفسه في وضعية حرجة متأخراً بثلاثة أهداف.

ويدفع جابرييل بن مساعد المدرب فرهاد مجيدي الذي تابع المباراة من المدرجات بسبب الطرد في المباراة السابقة، بثلاثة لاعبين دفعة واحدة ثم يلحق بهم أحمد عامر على أمل تقليص الفارق والعودة للمباراة، لكن الجزيرة حافظ على حضوره القوي عبر التنظيم الدفاعي والسيطرة على منطقة المناورة، ليؤكد المدافع خليفة الحمادي التفوق عبر الهدف الرابع عند الدقيقة 86 من ضربة ركنية قابلها الحمادي على الطائر في سقف المرمى هدفاً رائعاً، لتنتهي المباراة بفوز «فخر أبوظبي» برباعية نظيفة، وأدار المباراة الحكم حمد علي يوسف.

وفي مباراة رابعة، فاز الإمارات على خورفكان بهدفي باكو ألكاسير وفهد بدر، ليرفع الأول رصيده إلى 4 نقاط وبقي الثاني بثلاث نقاط.