شكرا لقرائتكم خبر عن «أبتاون» يهزم «دريم» بكأس الوثبة في تكساس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج المهر «أبتاون وولك ذا لاين» لجون وكريستا هيننجزجارد، بإشراف كارلوس باديلا، وقيادة أدريان موراليس، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، البالغة جائزته 10 آلاف دولار، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي أقيم بمضمار لون ستار بارك في ولاية تكساس الأمريكية.

يأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وشهد السباق البالغ طوله 1400 متر، مواجهة قوية بين 7 جياد عربية أصيلة، بعد انسحاب «ابتاون كيبمينيمايند»، وانحصر التنافس في آخر 400 متر، بين «أبتاون وولك ذا لاين»، ووصيفته المهرة «دريم» لبلاك بوتر، بإشراف تيري إيتون، وقيادة فيكتور مانويل اوريتا، قبل ان يتفوق عليها بفارق رأس، مسجلاً 1:34:21 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «بيرلس أس كوميت» لبيتي وجوزيف جيليس، بإشراف تويز جيرنستو، وقيادة خيمنيز فالديز.

ومن جهة أخرى، يستضيف مضمار كاسترا فيردوزا الفرنسي فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1700 متر، خصصت للمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، وجائزة كل منهما 12 ألف يورو.

ويجتذب السباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز جائزة دراجون 9 مهرات، ويمثل خيول الإمارات المهرة «نجوى» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة هوجو مويسون، وكانت ابنة «نو ريسك الموري» قد خاضت سباق واحد حلّت خلاله سادسة.

وتتنافس أيضاً 9 مهرات في السباق الثاني لكأس الوثبة جائزة دراجون، وتمثل خيول ياس لإدارة السباقات المهرة «ملاك».