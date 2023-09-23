شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يتصدر دوري الدرجة الأولى بالعلامة الكاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

اعتلى العروبة صدارته دوري الدرجة الأولى بالفوز على مضيفه مصفوت 3-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، على ملعب الأخير ضمن الأسبوع الثالث.

وسجل للفريق العرباوي إيريك دانيل هدفين في الدقيقتين 6 و38 والحساني تامبورا الدقيقة 50، في حين أحرز واليسون الكس هدف مصفوت، وبهذا الفوز يرفع العروبة رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات محتلاً المركز الأول بالعلامة الكاملة.

وكان الفوز أيضاً من نصيب دبا الحصن على ضيفه جلف اف سي بهدف وحيد أحرزه البرازيلي جيلمار داسيلفا في الوقت بدل الضائع (92) ليرفع الحصن رصيده إلى 6 نقاط، وشهدت المباراة أول حالة طرد هذا الموسم كانت من نصيب اللاعب عبدالرحمن أحمد من جلف اف سي.

وعلى ملعبه حقق مسافي فوزه الأول على حساب جلف يونايتد 2-1 وسجل لمسافي على مدار الشوطين عبدالله راشد وجاك شيلس بالخطأ في مرمى فريقه (نيران صديقة)، فيما أحرز مايك غياجي هدف يونايتد.

وعلى ملعب العربي كان التعادل 2-2 من نصيب أصحاب الأرض والظفرة بعد مباراة متكافئة سجل للفريق القيواني اديلتون جونيور وسلطان أبودقن، وللظفرة دياجو فارياس وبنيك افوب. ورفع الظفرة رصيده إلى 5 نقاط مقابل 7 للعربي الذي خسر أول نقطتين.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة الأحد، بأربع مباريات تجمع دبا الفجيرة مع سيتي، والحمرية مع الجزيرة الحمراء، والرمس مع يونايتد، والفجيرة مع التعاون.