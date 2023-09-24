شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على موافقة "فيفا" بقيد الناشئين مواليد 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو نادى الزمالك على موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بقيد بعض لاعبى الناشئين مواليد 2008.

وتواصل مسئولو نادى الزمالك مع إدارة شئون اللاعبين والإدارة القانونية بـ"فيفا" بعد مخاطبة اتحاد الكرة لتوضيح موقف النادى حتى تم حل مشكلة اللاعبين.

وقال خالد رفعت، عضو رابطة الأندية السابق، عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك": الحمد لله وفقنا بالمساهمة في فتح قيد لاعبي الناشئين المتبقين بنادينا ‎#الزمالك من خلال التواصل مع إدارة شؤون اللاعبين والإدارة القانونية بالفيفا لتوضيح موقف النادي، بعد مخاطبة الاتحاد المصري للفيفا للاستفسار، تفهم كامل من اللواء مشهور، وأ.وليد العطار وك.حازم إمام.