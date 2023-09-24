شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل والد إيهاب محسن بعد فوز نجله فى انتخابات كرة السلة التكميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز محمد إيهاب محسن بعضوية مجلس إدارة اتحاد السلة بالانتخابات التكميلية على أحد مقعدى العضوية، كما فاز أيمن على بالعضوية أيضا.

وبكى والده إيهاب محسن عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق، والذى تقدم باستقالته لظروف خاصة بعد فوز ابنه.

وقال محسن، فى تصريحات خاصة، إنه يحمد الله ويشكر الجمعية العمومية على ثقتها فى ابنه وتقديرهم لدوره فى اتحاد السلة طوال 20 عاما سابقة، قائلا: "أشكر الجمعية العمومية على إنهم مضيعوش تعبى وفاكرين دورى فى اتحاد السلة وأنا عضو مجلس إدارة خلال 20 سنة".

وعن سبب بكائه، قال: "فرحان بابنى لأنه مش غريب على اتحاد السلة، فهو كان لاعب فى الزمالك والشمس وكان عضو مجلس إدارة فى الشمس وعضو مجلس منطقة الجيزة للسلة".

وأسفرت الانتخابات التكميلية لاتحاد السلة عن فوز الثنائي أيمن على عودة ومحمد إيهاب محسن بعضوية مجلس إدارة الاتحاد، والتى أقيمت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد السلة.

وحصل المرشح محمد إيهاب على 27 صوتا، بينما حصل أيمن على عودة على 17 صوتا، وحصل شريف سليمان على 14 صوتا.

وأصبح تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد مكون من: الدكتور مجدي أبو فريخة رئيسًا، الأستاذ عمرو مصيلحي نائب الرئيس، وعضوية كلا من: خالد القوصي، حسين البشبيشي، رحاب الغنام، محمد فتحي، حمدي المناعي، أيمن علي، محمد إيهاب.

واعتمدت الجمعية العمومية الميزانية الخاصة بالاتحاد وكذلك الميزانية وتقرير مراقب الحسابات للاتحاد أمير خطاب، بحضور مندوبى الأندية والهيئات أعضاء الجمعية العمومية.