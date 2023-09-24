شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين بالأهلى يغيبون عن مباراة سان جورج فى بداية المشوار الأفريقى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي غدا الأحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي تشهد عدة غيابات من الفريق الأحمر لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الأهلي رضا سليم للإيقاف؛ بسبب طرده مع فريقه السابق الجيش الملكي المغربي في النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كما يغيب الفرنسي أنتوني موديست، بسبب عدم قيده في القائمة الأولى، على أن يكون جاهزا للمشاركة في البطولة الأفريقية بدءا من دور المجموعات الأفريقي.

كما يغيب كل من: عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وحمزة علاء للإصابة، وخالد عبد الفتاح بسبب عدم الجاهزية الطبية بعد إجراء جراحة في عظمة الترقوة منذ فترة.

ويصل إجمالي إصابات الأهلي في موقعة سان جورج إلى 7 لاعبين في افتتاح مسيرته بالبطولة الأفريقية برحلة الدفاع عن اللقب الذي توج به الأهلي في النسخة الماضية على حساب الوداد المغربي.

ويلعب الأهلي مباراتي سان جورج في دور الـ32 على استاد القاهرة، بعد موافقة الفريق الإثيوبي على خوض مباراة الذهاب في القاهرة لرفض الكاف إقامة مباريات على ملاعب إثيوبيا.