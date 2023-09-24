شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى على برونزية كأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سلة الاهلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وبرونزية كأس العالم لأندية السلة والتى تقام فى سنغافورة، بعد فوز فريق فرانكا البرازيلي على نظيره إيجاينت الأمريكى.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الفائز من مباراة بولز الصيني وبون الألماني، وفقا لنظام البطولة، حيث يخوض الفائز مباراة البرونزية مع الأهلى والخاسر يخوض مباراة المركزية الخامس والسادس.





موعد مباراة الاهلى على البرونزية

يخوض الاهلى مباراة الميدالية البرونزية والمركزين الثالث والرابع فى تمام العاشرة من صباح غد الأحد، بتوقيت القاهرة، على أن يتحدد طرف المباراة الآخر بعد قليل، حيث تنتهى مباراة الفريقين الصينى والألمانى.

وجاءت منافسة الأهلى على البرونزية بعد تغلب فريق فرانكا على إيجاينت الأمريكى بنتيجة 98/89، وبالتالي يكون الأهلى فى وصافة مجموعته ويلعب مباراة البرونزية أمام الفائز من بون الألمانى وبولز الصينى.



ترتيب مجموعة الاهلى ترتيب مجموعة الاهلى

يتصدر فريق فرانكا البرازيلي المجموعة برصيد 4 نقاط بالفوز على الأهلى وإيجاينت

يحل الأهلى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط بالفوز على ايجاينت والخسارة أمام فرانكا

ويتذيل إيجاينت الأمريكى المجموعة برصيد نقطتان بالخسارة أمام الأهلى وفرانكا على الترتيب

وتضم قائمة سلة الأهلى فى كأس العالم كلا من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى، ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التى تضم فرانكا البرازيلي، وإيجانيت الأمريكي.