لينغارد يتدرب مع الاتفاق لمدة شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق نادي الاتفاق على انضمام اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك لمدة شهر واحد.

وقال الاتفاق في بيان رسمي: «يأتي اختيار لينغارد لفارس الدهناء، لما يمتلكه النادي من تاريخ وعراقة، إلى جانب نجومية لاعبي الفريق، واحترافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي».

ولا يرتبط لينغارد (30 عاما) بعقد مع أي ناد، منذ رحيله عن نوتينغهام فورست الإنجليزي بنهاية الموسم الكروي الماضي 2022-23، ومن المحتمل أن يكون الهدف من خطوة «التدرب مع الاتفاق» هو الحفاظ على لياقة اللاعب فنيا وبدنيا.

ويملك لينغارد مسيرة مهنية مميزة؛ مع سابق تمثيله أندية شهيرة على غرار مانشستر يونايتد وليستر سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون ووست هام يونايتد وديربي كاونتي، وقد كانت تجربته الأخيرة مع نوتينغهام فورست.

ويضم الاتفاق في صفوفه لاعب الوسط الإنجليزي المخضرم جوردان هندرسون، كما يشرف أسطورة إنجلترا ستيفن جيرارد على تدريب الفريق، ما سيجعل الأجواء مألوفة للينغارد في تجربته القصيرة صحبة «فارس الدهناء».