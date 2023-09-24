غوارديولا يقحم الاتحاد لإبعاد جود بيلينغهام عن الريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد تقرير صحفي إسباني أن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حاول إحباط صفقة انتقال جود بيلينغهام إلى نادي ريال مدريد ، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مشيرا إلى أن المدرب الإسباني لجأ إلى إقحام كريم بنزيما، لاعب الاتحاد السعودي، لمحاولة تغيير وجهة النجم الإنجليزي صوب فريقه.

وأوضحت شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، أن ناديي مانشستر وليفربول، بقيادة غوارديولا ويورغن كلوب، حاولا استقطاب بيلينغهام، ومنعه من الانتقال إلى النادي الملكي.

وكشفت الشبكة الإسبانية الطريقة التي حاول بها غوارديولا منع الإنجليزي من الانتقال لمدريد والتوقيع مع السيتي، مخاطبا إياه بقوله «ألا ترى؟ لا تذهب إلى مدريد؛ بنزيما هناك.

لديك وقت كاف للتفكير وعدم اتخاذ قرار الرحيل الآن».

ويرى متابعون أن غوارديولا حاول إقناع لاعب وسط دورتموند السابق بأن انضمامه إلى النادي الملكي سيحجب عنه الأضواء في ظل وجود بنزيما الذي غادر الريال لاحقا وانتقل إلى الاتحاد، متجاوزا حقيقة أن الفرنسي يلعب في خط الهجوم، في حين أن الإنجليزي لاعب خط وسط يتمتع بمهارات عالية.

وانضم بنزيما إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعقد يمتد 3 مواسم، بعد فترة طويلة قضاها في صفوف ريال مدريد من 2009 إلى 2023.

يذكر أن بيلينغهام تمكن من تسجيل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في 5 مباريات في بطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد، علاوة على تسجيله هدفا في أول مباراة مع النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا.