ميسي يطالب إنتر ميامي بضم الكرواتي لوكا مودريتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي طالب إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي، برئاسة أسطورة الكرة الإنجليزية السابق، ديفيد بيكهام، بضم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني.

ويرغب المهاجم الأرجنتيني في استقطاب النجم الكرواتي صوب الدوري الأمريكي، ولا سيما بعد أن رفض الانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، مفضلا الاستمرار لموسم آخر مع الميرينغي.

ويلعب ميسي إلى جوار اثنين من زملائه السابقين في نادي برشلونة، هما الظهير الأيسر جوردي ألبا ولاعب الوسط سيرخيو بوسكيتس، اللذان يرتبط الأرجنتيني بصداقة كبيرة معهما منذ فترته في البلوغرانا.

ويحظى النجم المتوج بلقب مونديال قطر 2022 بصلاحيات واسعة في إنتر ميامي الذي يأخذ آراء نجمه الأول بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرارات، وهو الأمر الذي استغله البولغا للمطالبة بضم مودريتش في نافذة الانتقالات المقبلة.

وأكدت تقارير إسبانية أن إدارة النادي الأمريكي مستعدة لتقديم عرض مالي كبير للوكا في شهر يونيو المقبل من أجل الظفر بتوقيعه ومنعه من التوجه إلى الدوري السعودي.

يشار إلى أن مودريتش يملك عقدا مع ريال مدريد ينتهي في 30 يونيو 2024، ومن المحتمل أن يكون الموسم الحالي الأخير له في «سانتياغو برنابيو».

وقد سبق وأن حاولت عدد من الأندية السعودية ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضي مقدمة عروض مغرية للاعب إلا أن مودريتش رفض جميع العروض وتمسك بالبقاء مع ريال مدريد موسم آخر.