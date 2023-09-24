برشلونة يتصدر مؤقتا بعد ريمونتادا مذهلة

المنامة - ياسر ابراهيم -

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين سريعين قبل أن يضمن جواو كانسيلو الفوز في اللحظات الأخيرة لبرشلونة 3-2 على حساب سيلتا فيغو في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على ملعب استاد أولمبيك لويس كومبانيز اليوم السبت.



وبدأ برشلونة، الذي حقق فوزين متتاليين 5-صفر على رويال أنتويرب وريال بيتيس، بشكل جيد لكن سيلتا هو من سجل أولا عندما سدد يورجن ستراند لارسن الكرة بقدمه اليمنى في الدقيقة 19 بعد تمريرة من لوكا دي لا توري.



ولعب أصحاب الأرض بمزيد من التماسك بعد أن قام المدرب تشابي هرنانديز بتغيير تشكيلته في الشوط الثاني، لكن سيلتا سجل مرة أخرى عبر البديل تاسوس دوفيكاس، الذي سجل هدفا رائعا في الدقيقة 76 ليجعل النتيجة 2-صفر.



ومع ضمان الفوز على ما يبدو، تراجع سيلتا عن الهجوم وعوقب عندما سجل ليفاندوفسكي هدفين في غضون أربع دقائق قبل أن ينهي كانسيلو تمريرة عرضية متقنة من جابي ليحقق برشلونة فوزه الخامس على التوالي في الدوري.



وبعد هذه الريمونتادا تصدر برشلونة جدول الترتيب مؤقتا متساويا بالنقاط مع جيرونا، بانتظار مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم الأحد.



(رويترز)