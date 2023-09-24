الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على بيرنلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر يونايتد وبيرنلي، في تمام الساعة الـ 12 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره بيرنلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور.

سجل هدف مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز في الدقيقة 45 من زمن شوط المباراة الأول.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده لـ9 نقاط في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي، بينما احتل بيرنلي المركز الآخير برصيد نقطة واحدة.

