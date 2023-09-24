حسين لبيب: مديونات الزمالك بلغت مليار و 400 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد حسين لبيب، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، أن مشاكل النادي كبيرة للغاية، وليست خافية علي أحد، مضيفًا: "الزمالك مديون بمبالغ كبيرة والمدير المالي يبذل مجهود كبيرعلى حل المديونيات مع مصلحة الضرائب التي تبلغ مليار و400 مليون جنيه".

وقال حسين لبيب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء السبت، إن القائمة التي تخوض انتخابات الزمالك معه، تم تشكيلها علي أساس المشاكل الموجودة داخل النادي.

واختتم: أنا عضو في نادي الزمالك منذ 23 عاما، مشيرا إلي أنه هناك ورق تم إخفاؤه من الملف الخاص بعضويته في النادي، موضحًا: "من سنة 2000 وأنا عضو في نادي الزمالك، الملف بتاعي بسهولة مطلقة اتشال منه ورق".