حسين لبيب: عقود رعاية الزمالك ستكون أكبر من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال حسين لبيب، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، إن النادي كان يدار بشكل فردي في السابق، واعدًا جماهير القلعة البيضاء بعمل مؤسسي وجماعي لإدارة النادي.

وأضاف لبيب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء السبت: "العمل الفردي وعدم وجود إدارة للتسويق هو السبب عدم إبرام عقود رعاية للزمالك"، متابعًا: "شركات كبرى كانت تخشى ابرام تعاقدات مع الزمالك بسبب رئيسه السابق، الناس كانت بتخاف تمضي عقود لأنها كانت بتتلغى وتتشم بعدها"

وأكد لبيب، أنه حال فوزه برئاسة نادى الزمالك سيكون له عقود رعاية كالتي يحصل عليها النادى الأهلى، متسائلًا: "كيف لقناة نادي كبير مثل الزمالك لا تمتلك إعلانات.. والإعلاميون المحترمون المنتمون للقلعة البيضاء ليسوا بها، سنقوم بتطوير شامل".